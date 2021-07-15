Еще одна улица в Нижнем Тагиле будет перекрыта из-за ремонта теплотрассы

С 16 июля 2021 года по 19 июля 2021 года будет закрыто движение для транспортных средств по Ленинградскому проспекту.

В связи с проведением работ по аварийному ремонту теплотрассы в существующем канале в период с 16 июля 2021 года по 19 июля 2021 года будет закрыто движение для проезда транспортных средств по Ленинградскому проспекту на участке от улицы Юности до дома № 14 по улице Юности, сообщает пресс-служба администрации города. Нижнетагильским муниципальным унитарным предприятием «Горэнерго-НТ» до 16 июля 2021 будут установлены дорожные знаки в соответствии с утверждённой схемой организации дорожного движения. Напомним, с 10 июля 2021 года по 20 июля 2021 года ограничено движение транспортных средств по улице Красноармейская на участке от дома № 44 до дома № 42 на период проведения работ по ремонту теплотрассы по улице Карла Маркса. На 11 дней будет закрыта для движения транспорта улица Красноармейская в Тагиле

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