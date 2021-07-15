Отремонтированную по БКАДу улицу Шевченко разрыли для ремонта теплотрассы в Тагиле

Отремонтированная по национальному проекту БКАД в 2020 году тагильская улица Шевченко в Тагилстроевском районе в июле текущего года оказалась вновь разрыта. Оказалось, что вскрывать дорожное полотно потребовалось для ремонта теплотрассы.

Проезд для транспортных средств был закрыт по улице Шевченко в районе дома № 1 с 8 по 13 июля. Подрядчик МУП «ТагилЭнерго» восстановит разрушенное благоустройство прилегающей территории и асфальт на дороге силами специализированной дорожно-строительной организации. Работы планируется завершить до конца июля 2021 года, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. Улица Шевченко до ремонта Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила Напомним, в 2020 году этот участок на улице Шевченко был отремонтирована по нацпроекту БКАД. Работы завершили в конце июня. В 2021 году улица Шевченко стала частью объездного пути через Северный поселок на время закрытия путепровода на улице Циолковского. Мост закрыт на реконструкцию 11 мая, его планируют открыть для движения транспорта 10 сентября. В Нижнем Тагиле завершены ремонтные работы на шести дорогах в рамках нацпроекта БКАД

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