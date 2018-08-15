Федеральная трасса Екатеринбург – Тюмень будет отремонтирована за 93 546 208 рублей
Ремонтные работы будут выполнены на федеральной трассе Екатеринбург – Тюмень. Для этой цели выделено 93 546 208 рублей.
Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» Федерального дорожного агентства» опубликовало аукцион на официальном сайте государственных закупок на выполнение работ по устройству слоев износа.
Заявки на участие в аукционе можно подавать с 13 августа 2018 года.
Окончание приема заявок – 29 августа 2018 года.
Подрядчик будет определен путем электронного аукциона 3 сентября 2018 года.
В объем работ входит: планировка обочин, фрезерование покрытия, замена отдельных плит, санация трещин в асфальтобетонном покрытии, устройство тонкослойного покрытия из горячей смеси ЩМА-15 на ПБВ 90 с использованием перегружателя асфальтобетонной смеси, толщиной слоя 4,0 см с розливом вяжущего, планировка обочин с распределением сфрезерованного асфальтобетона и уплотнение.
До начала производства работы необходимо согласовать с ФКУ «Уралуправтодор» схему ограждения места производства работ и мероприятия по обеспечению безопасности участников дорожного движения в соответствии с ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».
Работы принимаются и оплачиваются, если их качество и количество подтверждается исполнительной документацией.
При проведении освидетельствования скрытых работ с составлением акта на скрытые работы (очистка основания от пыли и грязи, санация трещин, подгрунтовка) необходимо присутствие представителя Заказчика. Подрядчик обязан устранить за свой счет недостатки (дефекты), выявленные при приемке работ, в срок, установленный Заказчиком.
Работы необходимо выполнить в срок до 30 сентября 2018 года.