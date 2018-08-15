«Мог умереть на остановке!»: кондуктор на Урале высадил больного пассажира

Мужчина рассказал, что он ехал домой после посиделок в гостях. Раньше серовчанин никогда не жаловался на сильную боль в груди, но на этот раз сердце прихватило. Ситуация усугублялась тем, что в автобусе было жарко и душно. Практически весь путь мужчина провел как в тумане из-за проблем со здоровьем.

Пассажиры, заметив больного, попросили водителя и кондуктора отвезти человека в больницу, но сотрудники транспортной компании не стали сворачивать с маршрута. Они лишь высадили его на остановке в компании мужчины, которому нужно было также выходить. Незнакомец помог серовчанину: он остановил авто, а также сопроводил пациента до больницы.

Медики диагностировали у мужчины «нестабильную стенокардию». Пассажиры возмущены тем, что кондуктор не вызвал скорую помощь, а лишь высадил человека на остановке.