«Мог умереть на остановке!»: кондуктор на Урале высадил больного пассажира

Кондуктор в Серове высадил из автобуса мужчину, у которого заболело сердце, и посоветовал ему вызвать себе скорую помощь. Мужчине помогли другие пассажиры.
Мужчина рассказал, что он ехал домой после посиделок в гостях. Раньше серовчанин никогда не жаловался на сильную боль в груди, но на этот раз сердце прихватило. Ситуация усугублялась тем, что в автобусе было жарко и душно. Практически весь путь мужчина провел как в тумане из-за проблем со здоровьем.
Пассажиры, заметив больного, попросили водителя и кондуктора отвезти человека в больницу, но сотрудники транспортной компании не стали сворачивать с маршрута. Они лишь высадили его на остановке в компании мужчины, которому нужно было также выходить. Незнакомец помог серовчанину: он остановил авто, а также сопроводил пациента до больницы.
Медики диагностировали у мужчины «нестабильную стенокардию». Пассажиры возмущены тем, что кондуктор не вызвал скорую помощь, а лишь высадил человека на остановке.
Нужно, чтобы об этой истории знали. Должна же быть инструкция у кондукторов, водителей автобусов, посвященная действиям в экстренных случаях. Я не хочу, чтобы такое случилось еще с кем-то,возмущена пассажир автобуса Анна.