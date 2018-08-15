Ожидание и нервы: «Ласточка» с пассажирами сломалась по пути в Нижний Тагил

Поломка у электропоезда №7065 на 12:37 по московскому времени произошла 14 августа. Юлия, пассажирка «Ласточки», рассказала TagilCity.ru, что транспорт сломался на станции «Аять». Тогда всех пассажиров попросили выйти, а затем пересесть на обыкновенную электричку.

Судя по фото- и видеоматериалам с места, в электропоезде находилось порядка ста человек.

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Юлия сетует, что людям пришлось полтора часа потратить на пересадку и ожидание.

В электричке сотрудники просили билеты. По прибытии на вокзал сотрудники касс ничего не могли толком объяснить, как поступить тем, кто приобретал билеты по интернету,рассказала TagilCity.ru Юлия.

Вместо прибытия к месту назначения в 14:30 по московскому времени люди добрались до Нижнего Тагила только в 16:00 (мск).