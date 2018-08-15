Ожидание и нервы: «Ласточка» с пассажирами сломалась по пути в Нижний Тагил

Электропоезд «Ласточка», следующий из Екатеринбурга до Нижнего Тагила, днем 14 августа сломался по пути к месту назначения. Пассажиры были вынуждены ожидать обыкновенную электричку.
Поломка у электропоезда №7065 на 12:37 по московскому времени произошла 14 августа. Юлия, пассажирка «Ласточки», рассказала TagilCity.ru, что транспорт сломался на станции «Аять». Тогда всех пассажиров попросили выйти, а затем пересесть на обыкновенную электричку.
Судя по фото- и видеоматериалам с места, в электропоезде находилось порядка ста человек.
Юлия сетует, что людям пришлось полтора часа потратить на пересадку и ожидание.
В электричке сотрудники просили билеты. По прибытии на вокзал сотрудники касс ничего не могли толком объяснить, как поступить тем, кто приобретал билеты по интернету,рассказала TagilCity.ru Юлия.
Вместо прибытия к месту назначения в 14:30 по московскому времени люди добрались до Нижнего Тагила только в 16:00 (мск).
В сухом остатке потраченные нервы, полтора часа потраченного в никуда времени и чудесные условия обычной электрички,сетует пассажир.