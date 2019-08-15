Мэрия готовит запрос предложений на строительство моста через Тагильский пруд
Администрация Нижнего Тагила намерена определить подрядчика на строительство моста через городской пруда путём проведения запроса предложений. Об этом TagilCity.ru сообщил мэр Владислав Пинаев.
По его словам, сейчас чиновники готовят документацию для осуществления процедуры. Глава города подчеркнул, что проведение запроса предложений позволит определить подрядчика и начать работы по возведению мостового перехода быстрее, чем очередной аукцион.
Так мы сможем в кратчайшие сроки определить наиболее выгодное для города предложение и приступить к строительству. Претенденты уже есть,рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев.
Напомним, мост через Тагильский пруд за 3,9 миллиарда рублей планируется построить к 300-летнему юбилею города в 2022 году. Первый конкурс на строительство моста через Тагильский мост был объявлен в июле, но ни одна компания на него не заявилась, в том числе считавшийся главным претендентом «Мостострой-11», который до этого сообщал TagilCity.ru, что заинтересован в подряде на работу. Мэрия объявила второй конкурс и, как передавали в администрации, несколько компаний изъявили желание включиться в проект, но им не хватило времени для изучения документации и подачи заявки. Согласно закону, после признания повторного аукциона несостоявшимся, чиновники вправе определить подрядчика путём запроса предложений. Таким образом администрация сможет заключить контракт на выполнение работ через две-три недели с момента начала процедуры.