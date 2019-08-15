Мэрия готовит запрос предложений на строительство моста через Тагильский пруд

Напомним, мост через Тагильский пруд за 3,9 миллиарда рублей планируется построить к 300-летнему юбилею города в 2022 году. Первый конкурс на строительство моста через Тагильский мост был объявлен в июле, но ни одна компания на него не заявилась, в том числе считавшийся главным претендентом «Мостострой-11», который до этого сообщал TagilCity.ru, что заинтересован в подряде на работу. Мэрия объявила второй конкурс и, как передавали в администрации, несколько компаний изъявили желание включиться в проект, но им не хватило времени для изучения документации и подачи заявки. Согласно закону, после признания повторного аукциона несостоявшимся, чиновники вправе определить подрядчика путём запроса предложений. Таким образом администрация сможет заключить контракт на выполнение работ через две-три недели с момента начала процедуры.