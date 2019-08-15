В Екатеринбурге из-за тумана не смогли сесть самолеты

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Из-за тумана, накрывшего Свердловскую область утром 15 августа, в Кольцово не смогли приземлиться несколько самолетов, пишет Ура.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Самолеты были отправлены на запасной аэродром — в Тюмень. Речь идет о рейсах из Сочи, Пекина и Нижневартовска. Как сообщили в «Кольцово», вылеты рейсов при этом не отменены.
Напомним, 29 июля из-за непогоды в Екатеринбурге не смогли приземлиться 14 самолетов.
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