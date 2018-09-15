Танцевальный флешмоб «Мы за безопасность на дорогах» прошёл в Нижнем Тагиле

Учащиеся техникумов и колледжей сразились в танцевальном баттле, который прошёл на площади у КДК «Современник». В Нижний Тагил прибыли участники из Невьянска и Алапаевска. Поддержать их вышли представители отряда юных инспекторов дорожного движения из школы №80, а также воспитанники детского сада №133.

Победу одержали тагильские студенты из железнодорожного техникума. С ними победу разделили учащиеся из Алапаевского индустриального техникума и Нижнетагильского горно-металлургического колледжа. Победителям вручили подарки и призы с символикой конкурса флешмоба.

К сожалению, на дорогах нашей области не безопасно. С начала 2018 года зарегистрированы 242 дорожно-транспортных происшествия с участием детей в возрасте до 18 лет, в которых 14 человек погибли, 264 получили травмы. Неравнодушные студенты своими танцевальными выступлениями стремились донести до присутствующих, что соблюдение Правил дорожного движения – это норма жизни и, что их главный девиз «Мы за безопасность на дорогах! рассказали в пресс-службе отделения пропаганды ГИБДД,