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Танцевальный флешмоб «Мы за безопасность на дорогах» прошёл в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Танцевальный флешмоб «Мы за безопасность на дорогах» прошёл в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:40Транспорт
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