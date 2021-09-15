Инновационные светофоры появятся в центре Нижнего Тагила и на Тагилстрое

Новые экспериментальные светофоры Уральского оптико-механического завода устанавливают у Драмтеатра на улице Пархоменко в Нижнем Тагиле специалисты МУП «Сигнал-3». Пока их разместят на 90 дней для апробации.

Об установке инновационных светофоров в Нижнем Тагиле договорился с руководством завода мэр города Владислав Пинаев на международной промышленной выставке «Иннопром», которая проходила летом в Екатеринбурге. МУП «Сигнал-3» заключил договор на апробацию, специалисты начали работы 15 сентября. У этих светофоров есть небольшое отличие от тех, которые мы традиционно применяем. Корпуса плоские, с небольшими козырьками, но рассеиватели такие же, как в обычных светофорах, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель МУП «Сигнал-3» Вячеслав Сизов. Он отметил, что новшества появятся на двух светофорных объектах Нижнего Тагила: у Драмтеатра на перекрестке улиц Пархоменко и Ленина, а также у заводоуправления НТМК. Предположительно, эти светофоры будут служить дольше, так как у них инновационная форма, корпуса крепче, толще материал, из которого сделаны, располагаются на металлической рамке и лучше видимы для пешеходов и водителей. Это предстоит выяснить в процессе тестирования. Как себя поведут новые светофоры, пока неизвестно. Судя по тому, что оптико-механический завод занимается производством светофоров давно, они должны выдержать 90 дней. Другое дело, понравятся ли нововведения тагильским водителям и пешеходам. У Драмтеатра аппараты будут поменяны в течение недели, потом начнем на Тагилстрое, пояснил Вячеслав Сизов. Фото: TagilCity.ru Напомним, первый диагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагиле 27 августа на перекрестке Пархоменко — Победы. В дальнейшем такую разметку планируется нанести и на других перекрестках в выделенной пешеходной фазой. Первый диагональный пешеходный переход появился в Нижнем Тагиле

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