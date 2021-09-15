Трехфазными стали светофоры у Драмтеатра в Нижнем Тагиле

Трехфазными стали светофоры у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Трехфазными стали светофоры у Драмтеатра в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:39ТранспортФото: скриншот камер "Сети Тагила"
С 14 сентября введена выделенная пешеходная фаза на перекрестке проспекта Ленина и Пархоменко в Нижнем Тагиле.

Сейчас пешеходы больше не будут пересекаться с транспортом. Пока диагональный пешеходный переход там не оборудован, рассказал редакции TagilCity.ru руководитель МУП «Сигнал-3» Вячеслав Сизов.

Также на этом перекрестке специалисты предприятия устанавливают инновационные экспериментальные светофоры Уральского оптико-механического завода. Апробация будет проходить в течение 90 дней.

Напомним, в конце августа в Нижнем Тагиле на перекрестке улиц Фрунзе и Черных также появилась отдельная фаза работы светофоров для пешеходов.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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