Новые ямы: Дорога на Серебрянку снова требует финансирования

В пригороде Нижнего Тагила дорога на Серебрянку, год назад отремонтированная за 285 млн рублей, покрылась канавами, дорожное покрытие размыло, местные жители обеспокоены ситуацией. Так, одна из жительниц пригорода сняла на видео дорогу в поселок Синегорский.

На записи женщина комментирует, что дорога грейдируется каждую неделю, однако ее состояние от этого не становится лучше.

На ремонт дороги по поручению Владимира Путина, отмечает женщина, были выделены крупные суммы денег:

Путин сказал, что с этим надо что-то делать и в прошлом году на эту дорогу было выделено много-много денег. Выруливать – бесполезно. Потому, что ты все равно попадешь в какую-нибудь яму. Неприятно. Ждем, когда выпадет «белый асфальт».

Видео Видео: «Тагил без ям»

Дети, приезжающие в поселок на туристический слет, в этом году не смогли посетить мероприятие, так как дорога признана небезопасной.

ГАИ считает, что наша дорога опасна для перевозки детейговорит женщина на видео.

Дорога могла прийти в такое состояние из-за экологических и ландшафтных особенностей, которые не были учтены подрядчиком. В частности, как считают общественники, не была учтена геологоразведка при ремонте дороги.

Ремонт дороги должны были провести от первого и до последнего километра в целом, с учетом геологоразведки и водопонижающих сооружений. Однако имеющийся контракт такие масштабы работ не предусматривал,сообщает председатель общественного движения «Тагил без ям».

Ремонт дороги до Серебрянки проходил точечно. По сути, просто «латали» дыры, а не проводили положенный ремонт дороги, считают общественники.

Сейчас сложившаяся ситуация ведет к тому, что дороге вновь требуется ремонт и дополнительное финансирование.