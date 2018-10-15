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Новые ямы: Дорога на Серебрянку снова требует финансирования
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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50220 1460981337

Новые ямы: Дорога на Серебрянку снова требует финансирования

Сегодня, 14:53ТранспортЮлия Суворова
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