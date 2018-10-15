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Пассажирская газель в Нижнем Тагиле попала в ДТП рядом с патрульной машиной
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пассажирская газель в Нижнем Тагиле попала в ДТП рядом с патрульной машиной

Сегодня, 15:34Транспорт
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