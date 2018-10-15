Пассажирская газель в Нижнем Тагиле попала в ДТП рядом с патрульной машиной

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В Нижнем Тагиле на Вагонке произошло ДТП с участием пассажирской газели маршрута №53, принадлежащей ООО «Фирма ТАСС».
В Нижнем Тагиле в 13:30 произошло ДТП с участием трех машин, в том числе пассажирской газели, следовавшей по маршруту №53. Машина принадлежит ООО «Фирма ТАСС». Авария случилась на перекрестке ул. Юности и Ленинградского проспекта. Со слов очевидца ДТП, машины столкнулись «паравозиком».
«Шкода Октавия» догнала «пятерку», а та врезалась в пассажирскую ГАЗель,рассказал редакции TagilCity.ru очевидец ДТП.
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Интересно, что сотрудникам ГИБДД не пришлось ехать на место аварии, так как, со слов очевидцев, патрульная машина дежурила недалеко от места инцидента.
Информации о пострадавших в ДТП не поступало,сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.
Фирма-перевозчик предоставить оперативные данные об инциденте не смогла.
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