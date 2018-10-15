Пассажирская газель в Нижнем Тагиле попала в ДТП рядом с патрульной машиной

В Нижнем Тагиле в 13:30 произошло ДТП с участием трех машин, в том числе пассажирской газели, следовавшей по маршруту №53. Машина принадлежит ООО «Фирма ТАСС». Авария случилась на перекрестке ул. Юности и Ленинградского проспекта. Со слов очевидца ДТП, машины столкнулись «паравозиком».

«Шкода Октавия» догнала «пятерку», а та врезалась в пассажирскую ГАЗель,рассказал редакции TagilCity.ru очевидец ДТП.

Интересно, что сотрудникам ГИБДД не пришлось ехать на место аварии, так как, со слов очевидцев, патрульная машина дежурила недалеко от места инцидента.

Информации о пострадавших в ДТП не поступало,сообщили в Отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.