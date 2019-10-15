В Свердловской области более 100 человек оштрафованы за непропуск машин спецслужб
Сегодня, 08:40ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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Более сотни жителей Свердловской области в этом году не пропустили машины со включенными спецсигналами, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Водители привлечены к административной ответственности. ГИБДД напоминает о необходимости уступать дорогу автомобилям со включенной сиреной и маячками.
За непредоставление преимущества автомобилям спецслужб со включенными сигналами автолюбителям грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.
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