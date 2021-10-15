Перевозчики обратятся в РЭК для пересмотра тарифов на проезд в Нижнем Тагиле

Перевозчики обратятся в РЭК для пересмотра тарифов на проезд в Нижнем Тагиле
Перевозчики обратятся в РЭК для пересмотра тарифов на проезд в Нижнем Тагиле
Сегодня, 20:23ТранспортФото: TagilCity.ru
Рост тарифа на проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила не производился в течение нескольких лет. Однако сами перевозчики должны его обосновать в региональной энергетической компании. По словам Владислава Пинаева, перевозчики в последние годы не обращались в РЭК, а проблем в сфере накопилось много.

При этом поднятие тарифа должно повлечь и повышение качества оказания услуг, настаивают в мэрии Нижнего Тагила. На данный момент график поездок не соблюдается (тагильчане массово на это жалуются в соцсетях и очередях), водителей на маршрутах не хватает.

Владислав Пинаев рассказал о проблемах общественного транспорта. Ситуацию мэр назвал сложной и отметил, что перевозчики настаивают на росте тарифа. Однако он не уверен, что это решит проблему.

На сегодняшний день у нас есть проблемы. Первое — это отсутствие водителей. Это самая главная боль. Вы знаете, что 1,5 года почти границы закрыты. У нас работало большое количество мигрантов. Мигранты не свободны, они привязаны к месту жительства. В Екатеринбурге платят больше, поэтому они работают там. Автобусы простаивают в гаражах, рабочие, но ездить на них некому,говорит Владислав Пинаев.

Второй проблемой градоначальник назвал рост цен. В частности, на сегодняшний день все цены выросли, в том числе и на запчасти. В текущем году они увеличились в 2-3 раза.

В связи с этим планируется, что на следующей неделе начнется подготовка к общению с Региональной энергетической комиссией.

Рост тарифа небольшой, но будет. Все же за четыре года практически его не может не быть, рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев в ходе круглого стола в редакции «Тагильского рабочего».

Напомним, работа общественного транспорта в Нижнем Тагиле стоит остро. В социальных сетях жители нередко говорят о том, что им приходится долго ждать транспорта, на остановках образуются очереди, а в салонах не соблюдается социальная дистанция, которая актуальна в условиях пандемии.

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