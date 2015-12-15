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Не прошло и месяца после отъезда президента, как состояние дорог в Нижнем Тагиле ухудшилось
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не прошло и месяца после отъезда президента, как состояние дорог в Нижнем Тагиле ухудшилось

15 декабря 2015, 10:50ТранспортПавел Щербина
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