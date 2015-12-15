Не прошло и месяца после отъезда президента, как состояние дорог в Нижнем Тагиле ухудшилось

Тревожные сообщения приходят от дорожников Нижнего Тагила. Ходят разговоры о том, что у компаний, занимающихся обслуживанием дорог Нижнего Тагила, закончились деньги на уборку снега.

Вчера УБТ практически не работали. Нет денег на солярку поделился наблюдениями с журналистами TagilCity.ru председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

С подобными проблемами столкнулась и другая организация Нижнего Тагила, обслуживающая дороги – «Тагилдорстрой».

У города действительно накопилась большая задолженность перед компанией. Мы работаем, но в очень ограниченном режиме. Потому состояние дорог оставляет желать лучшего, а вывозом снега пока не занимаемся вовсе поделился в разговоре с представителем TagilCity.ru сотрудник МУП «Тагилдорстрой».

Таким образом, сейчас снег в Нижнем Тагиле убирают не в полную силу, а убранный – не вывозят, а складируют грязными кучами.

К счастью, прогноз погоды на ближайшее время – утешающий. Осадков не ожидается. Тем не менее, ещё только начало зимы. Потому редакция TagilCity.ru и все горожане надеются на то, что деньги на расчистку дорог найдутся.

Потому что в противном случае по дорогам города смогут ездить только вездеходы, собачьи упряжки и очень злые лыжники.