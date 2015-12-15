В Екатеринбурге эвакуатор увез машину службы ДПС (ФОТО)
15 декабря 2015, 18:20ТранспортMaurice
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Оказалось, что спецтехнику вызвали стражи порядка, которые не смогли завести автомобиль.
Сюжеты: Екатеринбург
Сегодня горожане, проходящие по улице Восточной около 12 часов утра, могли увидеть обескураживающую картину: автоэвакуатор увозил... машину службы ДПС.
Закон есть закон шутили екатеринбуржцы в соцсетях.
Неужели стражи порядка неправильно припарковались и им теперь грозит штраф?
Ничего подобного, - успокоили в городской службе эвакуации. - Спецтехника действительно забрала служебную машину с обочины возле ТЦ «Восточный». Вызов поступил от правоохранителей, потому что автомобиль сломался. Машину эвакуировали на специальную стоянку, а оттуда - в сервис.
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