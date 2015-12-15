В Екатеринбурге эвакуатор увез машину службы ДПС (ФОТО)

Ничего подобного, - успокоили в городской службе эвакуации. - Спецтехника действительно забрала служебную машину с обочины возле ТЦ «Восточный». Вызов поступил от правоохранителей, потому что автомобиль сломался. Машину эвакуировали на специальную стоянку, а оттуда - в сервис.