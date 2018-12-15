Работа возобновлена: 20 самолетов не смогли вылететь из Кольцово 14 декабря
Сегодня, 16:57ТранспортФото: pixabay.com
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14 декабря из-за тумана в «Кольцово» было задержано 20 рейсов самолетов. Сейчас аэропорт возобновил работу.
Свердловской приемной прокуратурой была создана в аэропорту мобильная приемная. Также в терминалах работали психологи и правоохранительные органы, сообщила «Областная газета».
Напомним, что густой туман навис над уральской столицей 14 декабря и продержался целый день.
В настоящий момент аэропорт возобновил свою работу. ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта, что в течение дня попытаются отправить ранее задержанные рейсы.
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