В ГИБДД отказались рассказать о числе штрафов за нарушение парковки в Нижнем Тагиле

Сославшись на служебную тайну, в ГИБДД отказались разглашать информацию о числе составленных протоколов за нарушение правил парковки в Нижнем Тагиле. Официальный запрос в ведомство отправлял председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Общественник запрашивал данные за 3 квартала 2021 года. Часто в Нижнем Тагиле автомобилисты оставляют транспортные средства в неположенных местах: на тротуарах, газонах, остановках общественного транспорта и так далее. Однако в ГИБДД отказались предоставлять запрашиваемые данные и посоветовали обратиться в прокуратуру или суд, если общественник не согласен с предоставленным ответом. Запрашиваемая Вами информация является ограниченного доступа, содержится в ведомственных приказах и доступна только для служебного пользования. В связи с чем предоставление запрашиваемой информации не предусмотрено законодательством РФ, написал врио начальника ОГИБДД МУ МВД «России» Нижнетагильское» Александр Зверев. Никита Чапурин обратится к юристу, чтобы добиться получения необходимой информации о числе выписанных штрафов. Ранее общественник неоднократно сообщал о многочисленных нарушениях правил парковки в Нижнем Тагиле. Например, в начале декабря на остановке общественного транспорта на перекрестке улицы Газетная и проспекта Мира были припаркованы несколько автомобилей. Мимо проезжали сотрудники ГИБДД на служебной машине, но не обратили на нарушителей никакого внимания. ОД «Тагил без ям» борется за соблюдение ПДД всеми участниками дорожного движения, в том числе и за соблюдение правил парковки. И нам очень хочется чтобы и ГИБДД обращали внимание на данные нарушения,пояснил редакции активист.

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