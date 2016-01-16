Слишком раннее начало манёвра стало причиной аварии на ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)

Момент аварии запечатлела уличная видеокамера «Сетей Тагила». На записи видно, как ВАЗ начал поворачивать налево, до того, как проехали двигавшиеся параллельно ему машины. Возможно, водитель нажал на педаль газа, не задумываясь о том, что он делает.