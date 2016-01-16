Слишком раннее начало манёвра стало причиной аварии на ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО, ВИДЕО)
16 января 2016, 16:00ТранспортДенис Таратонов
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Ещё одна авария произошла в Нижнем Тагиле на «популярном» у автомобилистов «месте встречи». Утром 15 января на перекрёстке Уральского проспекта и улицы Дружинина столкнулись ВАЗ-2112 и Toyota.
Сюжеты: Нижний Тагил
Момент аварии запечатлела уличная видеокамера «Сетей Тагила». На записи видно, как ВАЗ начал поворачивать налево, до того, как проехали двигавшиеся параллельно ему машины. Возможно, водитель нажал на педаль газа, не задумываясь о том, что он делает.
Фото АН «Между строк»
Каковы бы ни были причины столько рано начавшегося поворота, они не отменяют произошедшее ДТП. Машины сильно повреждены, а полиции предстоит определить степень вины автовладельца.
Двумя днями ранее в Нижнем Тагиле пьяный водитель попытался проехать перекрёсток на красный свет светофора и попал в аварию.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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