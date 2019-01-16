Прямой авиарейс из Екатеринбурга в Магадан появится в 2019 году

В 2019 году планируется открытие прямого авиарейса из Екатеринбурга в Магадан. Информацию об этом подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время пресс-конференции.

Губернатор заявил, что рейс будет совершаться не менее двух раз в неделю. Также глава региона добавил, что частота полетов может быть увеличена по завершению изучения рынка.