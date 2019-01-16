Прямой авиарейс из Екатеринбурга в Магадан появится в 2019 году
Сегодня, 14:52ТранспортФото: maxpixel.net
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Авиарейс «Екатеринбург-Магадан» будет курсировать не менее двух раз в неделю.
Сюжеты: Екатеринбург
В 2019 году планируется открытие прямого авиарейса из Екатеринбурга в Магадан. Информацию об этом подтвердил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время пресс-конференции.
Губернатор заявил, что рейс будет совершаться не менее двух раз в неделю. Также глава региона добавил, что частота полетов может быть увеличена по завершению изучения рынка.
Примерная стоимость билетов на рейс «Екатеринбург-Магадан» составит 17-18 тысяч рублей.
Напомним, идея создания данного авиарейса возникла осенью 2018 года после назначения Сергея Носова губернатором Колымы.
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