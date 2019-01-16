Серовский тракт может перейти в федеральную собственность к 2022 году
Сегодня, 20:07ТранспортФото: pixabay.com
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Трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов к 2022 году может приобрести федеральный статус.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее назывались более поздние сроки. Было запланировано, что трасса станет федеральной в 2026 году. Однако сроки могут быть перенесены на 2022 год. Об этом рассказал начальник ФКУ «Уралуправтодор» Алексей Борисов.
Кроме того, в федеральную собственность будет отдана часть ЕКАД, пишет Znak.com.
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