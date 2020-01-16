В Нижнем Тагиле на Новой Кушве с 26 января перекроют движение
Сегодня, 12:54ТранспортФото: pixabay.com
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На Новой Кушве в Нижнем Тагиле из-за земляных работ перекроют движение, сообщается на сайте мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Движение будет перекрыто на улице Монтажников на участке от улицы Константина Заслонова до улицы Большевистская. Ограничение начнет действовать с 26 января до окончания работ по прокладке газопровода низкого давления.
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Объехать участок можно будет по улицам Константина Заслонова, Байдукова, Большевистская.
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