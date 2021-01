На Серовском тракте образовались огромные пробки из-за нескольких аварий

16 января на Серовском тракте из-за нескольких ДТП образовалась огромная пробка.

В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что произошло несколько аварий в районе 187-го километра. В авариях пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения. Сотрудники ГИБДД находятся на месте затора и помогают водителям составить схемы ДТП, регулируют движение транспорта, чтобы освободить участки дороги, в настоящий момент движение восстановлено,пояснили Е1 в ведомстве. ГИБДД Свердловской области рекомендует водителям воздержаться от поездок при сильных снегопадах. При невозможности отмены, необходимо соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными за рулем. Напомним, сегодня из-за неубранного снега для автобусов был временно закрыт выезд из Свердловской области в Башкирию. Выезд из Свердловской области в Башкирию закрыт для автобусов из-за снега на дорогах

