На Серовском тракте образовались огромные пробки из-за нескольких аварий

В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что произошло несколько аварий в районе 187-го километра. В авариях пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.
Сотрудники ГИБДД находятся на месте затора и помогают водителям составить схемы ДТП, регулируют движение транспорта, чтобы освободить участки дороги, в настоящий момент движение восстановлено,пояснили Е1 в ведомстве.
ГИБДД Свердловской области рекомендует водителям воздержаться от поездок при сильных снегопадах. При невозможности отмены, необходимо соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными за рулем.
Напомним, сегодня из-за неубранного снега для автобусов был временно закрыт выезд из Свердловской области в Башкирию.