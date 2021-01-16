На Серовском тракте образовались огромные пробки из-за нескольких аварий

На Серовском тракте образовались огромные пробки из-за нескольких аварий

Сегодня, 15:58ТранспортPhoto: читатель Е1
16 января на Серовском тракте из-за нескольких ДТП образовалась огромная пробка.

В ГИБДД по Свердловской области сообщили, что произошло несколько аварий в районе 187-го километра. В авариях пострадавших нет, автомобили получили механические повреждения.

Сотрудники ГИБДД находятся на месте затора и помогают водителям составить схемы ДТП, регулируют движение транспорта, чтобы освободить участки дороги, в настоящий момент движение восстановлено,пояснили Е1 в ведомстве.

ГИБДД Свердловской области рекомендует водителям воздержаться от поездок при сильных снегопадах. При невозможности отмены, необходимо соблюдать дистанцию и быть особенно внимательными за рулем.

Напомним, сегодня из-за неубранного снега для автобусов был временно закрыт выезд из Свердловской области в Башкирию.

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