Выезд из Свердловской области в Башкирию закрыт для автобусов из-за снега на дорогах

Выезд из Свердловской области в Башкирию закрыт для автобусов из-за снега на дорогах

Сегодня, 14:33ТранспортPhoto: 1mediainvest.ru
ГИБДД Свердловской области запретила междугородним автобусам выезжать в Башкирию из-за плохой уборки дорог.

Ведомство временно ограничило движение на участке трассы Ачит-Месягутово. Из-за нечищеной дороги запрещены рейсы междугородних автобусов в сторону Башкирии. Ограничения начинаются от Красноуфимска.

На дороге находятся снежный накат и рыхлый снег, которые создают угрозу безопасности дорожного движения.

В связи с этим с 11 часов 16 января до устранения недостатков сотрудниками Госавтоинспекции закрыто движение автобусов в направлении республики Башкортостан, сообщили Е1 в ведомстве.

Предписания были выданы перевозчикам, а также владельцу дороги. Но на Южном автовокзале пояснили, что пока изменений в расписании маршрутов нет.

Напомним, в Нижнем Тагиле уборка снега на улицах города проходит согласно установленной очередности.

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