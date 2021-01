Выезд из Свердловской области в Башкирию закрыт для автобусов из-за снега на дорогах

ГИБДД Свердловской области запретила междугородним автобусам выезжать в Башкирию из-за плохой уборки дорог.

Ведомство временно ограничило движение на участке трассы Ачит-Месягутово. Из-за нечищеной дороги запрещены рейсы междугородних автобусов в сторону Башкирии. Ограничения начинаются от Красноуфимска. На дороге находятся снежный накат и рыхлый снег, которые создают угрозу безопасности дорожного движения. В связи с этим с 11 часов 16 января до устранения недостатков сотрудниками Госавтоинспекции закрыто движение автобусов в направлении республики Башкортостан, сообщили Е1 в ведомстве. Предписания были выданы перевозчикам, а также владельцу дороги. Но на Южном автовокзале пояснили, что пока изменений в расписании маршрутов нет. Напомним, в Нижнем Тагиле уборка снега на улицах города проходит согласно установленной очередности. В Нижнем Тагиле очистка дорог от снега проходит по графику

