Эвакуируют ли «Майбах» в Нижнем Тагиле? Продолжается спор вокруг парковок на улице Красноармейская (ФОТО)

О разгоревшемся конфликте в редакцию сообщил читатель Александр:

Полиция приехала прогонять автовладельцев, которые незаконно припарковались у «Металлинвеста». Они все на пафосе, на иномарках, хамят в ответ. На своей парковке ведут себя так, как у себя дома. Хотя никакая это не их парковка.

Однако, когда на место прибыли журналисты TagilCity.ru, конфликт перешёл в холодную стадию. На месте присутствовал автоэвакуатор и полицейский в звании прапорщика.

Никаких конфликтов не было, никого не эвакуировали, все сами разъехались кто-куда рассказал полицейский журналисту TagilCity.ru на опустевшей парковке.

Стоило уехать автоэвакуатору, а полицейскому вернуться к исполнению других служебных обязанностей, как парковка была заполнена буквально в течение 15 минут! Один из представителей компании «Металлинвест» любезно согласился рассказать о том, как он видит ситуацию:

Да, знак запрещает здесь парковаться, но где тогда можно? Эта парковка была построена за счёт средств компании, ей же и обслуживается, сейчас мы даже колышки убрали. Есть свободные места – паркуйся на здоровье! Автомобили не мешают движению абсолютно! На следующей неделе приедет один из наших руководителей на «Майбахе». Не думаю, что он будет убирать автомобиль просто из-за того, что кому-то не нравится то, что мы оставляем тут автомобили.

В ГИБДД мнение сотрудника компании «Металлинвест» не разделяют.

Мы уже полгода эвакуируем оттуда автомобили. Если кто-то нарушает – он будет за это отвечать. Кодекс об Административных правонарушениях распространяется на всех водителей прокомментировали в Отделе пропаганды ГИБДД для журналистов TagilCity.ru.

Таким образом, это далеко не последний эпизод в противостоянии. Увидим ли мы в скором времени чей-нибудь «Майбах», эвакуируемый на штрафную стоянку, зависит от решимости местных властей и воли сотрудников ГИБДД.