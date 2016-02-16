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Эвакуируют ли «Майбах» в Нижнем Тагиле? Продолжается спор вокруг парковок на улице Красноармейская (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Эвакуируют ли «Майбах» в Нижнем Тагиле? Продолжается спор вокруг парковок на улице Красноармейская (ФОТО)

16 февраля 2016, 17:10ТранспортПавел Щербина
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