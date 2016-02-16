Пока автомобилисты стоят в пробках, тагильские пешеходы гуляют по мосту (ФОТО)

Как скоро тагильчане привыкнут к долговременной трансформации движения транспорта – пока неясно. Автомобилей меньше не становится. По наблюдениям пассажиров, число рейсов общественного транспорта тоже осталось неизменным.

Вчера помимо нагромождения снежных баррикад к вечеру были достроены заборы. Сейчас в них сохранены проёмы для движения пешеходов, останутся ли они в дальнейшем – вопрос.

Был изменён и режим работы светофоров. Интервалы увеличились, благодаря этому большее количество автомобилей успевает проехать на зелёный свет, что, в теории, должно предотвращать образование заторов. Движение, конечно, улучшилось, но сложно вспоминать без ностальгии время, когда движение по мосту на ул. Фрунзе было открыто.

Но нет худа без добра. Теперь в Нижнем Тагиле есть свой пешеходный мост. Тагильчанам понравилось ходить по самому центру некогда оживлённой дороги, проложенной по мосту.

Тагильчане, делитесь историями о том, как на вас повлияло перекрытие моста, давайте свои рецепты победы над транспортным коллапсом.