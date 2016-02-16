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В Нижнем Тагиле закрытие моста на улице Фрунзе привело к пробкам на мосте-дублёре. Что будет дальше? (ФОТО, ВИДЕО)
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В Нижнем Тагиле закрытие моста на улице Фрунзе привело к пробкам на мосте-дублёре. Что будет дальше? (ФОТО, ВИДЕО)

16 февраля 2016, 13:05ТранспортДенис Таратонов
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