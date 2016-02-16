В Нижнем Тагиле закрытие моста на улице Фрунзе привело к пробкам на мосте-дублёре. Что будет дальше? (ФОТО, ВИДЕО)

Вчерашний день показал картину, на первый взгляд, тревожащую. На участке дороги от нового моста до здания бывшего Гормолзавода постоянно выстраивалась колонна из автомобилей. Она укорачивалась в моменты, когда загорался зеленый сигнал светофора, но снова разрасталась, как только загорался красный.

Но не все так плохо, как может показаться. Машины в очереди хоть и медленно, но двигались. В среднем за 4-5 минут автомобилисты проезжали этот участок. Стоит учесть, что это был лишь первый день закрытия моста в Нижнем Тагиле. Водители ещё не привыкли к изменениям. В будущем часть автомобилистов начнёт больше пользоваться альтернативными маршрутами. Например, через Красный Камень и по улице Черных.

Уже сегодня утром, в половине девятого, ситуация была намного лучше. Фактически она была нормальной: ни о каких пробках и речи не шло.

Возможно, водители учли опыт вчерашнего дня и выбрали другие маршруты, или сказалось изменение режима работы светофора.