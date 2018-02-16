Правила прохождения техосмотра автомобилей ужесточили в России

В частности, талон о прохождении ТО не получат автомобили, на которые неисправен усилитель рулевого управления, а также протекает гидроусилитель руля. Кроме того, на дороги не допустят машины с тонированными фарами.

Теперь нельзя ездить на автомобилях, оптика на которых была подвергнута изменениям: на фары наклеена плёнка, и производилась покраска. Более того, автомобиль с демонтированными или отключенными форсунками омывателей фар также не пройдёт ТО.

В автомобиле, помимо знака аварийной остановки, обязательно должна быть аптечка и огнетушитель.

Отныне нельзя совмещать два вида шин: к примеру, на передние колёса надевать шипованные, а на задние – нешипованные покрышки. Шипованная резина будет устанавливаться исключительно на все четыре колеса.

Кроме того, к эксплуатации на российских дорогах не будут допускаться автомобили, конструкция которых была изменена вопреки требованиям техрегламента. Это относится к тюнингу авто, передает «Российская газета».