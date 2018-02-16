Штрафы за парковку на газонах отменены в Свердловской области по решению облсуда

16 февраля в Екатеринбурге состоялось судебное заседание, где истцом стал местный автомобилист. Его оштрафовали осенью 2017 года за то, что он оставил машину на газоне.

Напомним, закон о взыскании штрафов за оставление авто на газонах вступил в силу в Свердловской области в ноябре 2017 года. Принимали его Заксобрание совместно с губернатором области: они и стали ответчиками в суде.

Решением суда норма о введении штрафов была отменена. Суд сослался на то, что подобные нормы регулирования должны внедряться на федеральном уровне, а не на областном. На государственном уровне ограничения на парковку на газонах пока не вводились, пишет «Политсовет».