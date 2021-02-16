Первый за 2021 год: из Екатеринбурга вылетел чартерный рейс в Турцию

Первый за 2021 год: из Екатеринбурга вылетел чартерный рейс в Турцию

Сегодня, 16:19ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Международный аэропорт «Кольцово» 16 февраля восстановил авиасообщение с Турцией. В ближайшее время перелёты будут осуществляться два раза в неделю.

После года перерыва в Екатеринбурге восстановлены прямые рейсы в Анталью. Перелёты будут осуществляться авиакомпанией Royal Flight, пишет E1.

Первый чартерный рейс был запланирован на 16 февраля на 7:38 по местному времени. На борту самолёта находились 192 пассажира.

19 февраля вылет запланирован на 04:55, а с 23 февраля полеты запланированы еженедельно, на самолете Boeing 737-800,рассказали в аэропорту.

Рейсы в Турцию будут осуществляться во вторник и пятницу. В аэропорту отметили, что Анталья является самым популярным направлением полётов из Екатеринбурга.

Напомним, с 8 февраля в аэропорту «Кольцово» были возобновлены рейсы в Египет. Данное направление также пользуется популярностью среди свердловчан.

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