В аэропорту Кольцово временно закрыли зал международных линий

Пассажиры принимаемых рейсов покидают Кольцово через Терминал местных авиалиний (А), а встреча самолетов из других государств осуществляется в зоне слева от него. На работе воздушной гавани это никак не сказывается, сообщили представители аэропорта.
Реконструкция стартует, ориентировочно, в апреле. Первый этап предусматривает расширение международного терминала. Также свой облик изменит и привокзальная площадь. По проекту ее площадь увеличится на 14 тысяч квадратных метров. Таможенный контроль переместят на второй этаж, и так далее.
Главная цель — увеличение пассажиропотока до 2,5 тысяч человек в час. На реконструкцию выделено 6,7 млрд рублей, в том числе 5 млрд рублей частных инвестиций.
Днем ранее в Кольцово из-за технической неисправности вернули к терминалу самолет «Уральских авиалиний». Пассажиры данного судна, а это 133 человека, не смогли своевременно вылететь в Сочи. Транспортная прокуратура по данному факту организовала проверку.