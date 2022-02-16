В аэропорту Кольцово временно закрыли зал международных линий

В аэропорту Кольцово временно закрыли зал международных линий
В аэропорту Кольцово временно закрыли зал международных линий
Сегодня, 09:18ТранспортФото: 1MI

В Кольцово рассказали о причине закрытия международного терминала прилетов

Зал международных прилетов в свердловском аэропорту Кольцово закрыт. Пресс-служба воздушной гавани это объясняет подготовительными работами к запланированной на весну реконструкции.

Пассажиры принимаемых рейсов покидают Кольцово через Терминал местных авиалиний (А), а встреча самолетов из других государств осуществляется в зоне слева от него. На работе воздушной гавани это никак не сказывается, сообщили представители аэропорта.

Реконструкция стартует, ориентировочно, в апреле. Первый этап предусматривает расширение международного терминала. Также свой облик изменит и привокзальная площадь. По проекту ее площадь увеличится на 14 тысяч квадратных метров. Таможенный контроль переместят на второй этаж, и так далее.

Главная цель — увеличение пассажиропотока до 2,5 тысяч человек в час. На реконструкцию выделено 6,7 млрд рублей, в том числе 5 млрд рублей частных инвестиций.

Днем ранее в Кольцово из-за технической неисправности вернули к терминалу самолет «Уральских авиалиний». Пассажиры данного судна, а это 133 человека, не смогли своевременно вылететь в Сочи. Транспортная прокуратура по данному факту организовала проверку.

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Екатеринбург
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Свердловская областьКольцовоАэропорт «Кольцово»Екатеринбург
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