В аэропорту Кольцово временно закрыли зал международных линий

Реконструкция стартует, ориентировочно, в апреле. Первый этап предусматривает расширение международного терминала. Также свой облик изменит и привокзальная площадь. По проекту ее площадь увеличится на 14 тысяч квадратных метров. Таможенный контроль переместят на второй этаж, и так далее.