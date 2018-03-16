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Более 500 млн рублей будут потрачены на ремонт трассы Екатеринбург – Нижний Тагил
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 500 млн рублей будут потрачены на ремонт трассы Екатеринбург – Нижний Тагил

16 марта, 21:45Транспорт
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