На трассе Нижний Тагил-Екатеринбург гололёд. Дорожники ликвидируют последствия
Сегодня, 11:25ТранспортФото: pixabay.com
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В связи с похолоданием на трассе Нижний Тагил-Екатеринбург со вчерашнего дня проводятся работы по россыпи противогололёдных материалов. Также за обстановкой на дороге следит куратор Свердловского управления автомобильных дорог.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Мы работаем без остановки, пока не будут устранены недостатки зимнего содержания дорог. Работы будут проводиться круглосуточно, сообщили TagilCity.ru в Свердловском управлении автомобильных дорог.
От управления на трассе Нижний Тагил-Екатеринбург куратор мониторит обстановку прямо на месте. Кроме того, в данный момент на автодороге работают шесть комбинированных дорожных машин и три погрузчика. Одна машина рассчитана на 20-30 километров.
Как сообщили в областном отделе пропаганды ГИБДД, за сегодняшний день данных о ДТП не поступало.
На сегодняшний день нет информации о ДТП. За выходные также не было зарегистрировано серьезных аварий,рассказали в областном отделе пропаганды ГИБДД.
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