На трассе Нижний Тагил-Екатеринбург гололёд. Дорожники ликвидируют последствия

Мы работаем без остановки, пока не будут устранены недостатки зимнего содержания дорог. Работы будут проводиться круглосуточно, сообщили TagilCity.ru в Свердловском управлении автомобильных дорог.

От управления на трассе Нижний Тагил-Екатеринбург куратор мониторит обстановку прямо на месте. Кроме того, в данный момент на автодороге работают шесть комбинированных дорожных машин и три погрузчика. Одна машина рассчитана на 20-30 километров.

Как сообщили в областном отделе пропаганды ГИБДД, за сегодняшний день данных о ДТП не поступало.