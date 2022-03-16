4 новые легковые машины получат медучреждения Нижнего Тагила и ГГО

Так, в разнарядке значатся больницы и поликлиники из Алапаевска, Ирбита, Качканара, Полевского, Пышмы, Кушвы, Ивделя и других муниципалитетов. Согласно документу, в Нижнем Тагиле две машины получит Демидовская больница и одну поликлиника № 3. Еще один автомобиль отправится в Горноуральскую районную поликлинику.
Пятиместные машины закупаются по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения», на них будет располагаться логотип. Подрядчику необходимо поставить товар в течение 120 календарных дней с момента заключения контракта на территорию Госпиталя для ветеранов войн в Екатеринбурге.
В комплектации транспортных средств должны быть усилитель рулевого управления, комплект зимних шин, кондиционер, антиблокировочная система и система экстренного оповещения Эра-Глонасс.
Гарантия на автомобили составит два года без ограничения пробега. Контракт будет действовать по 31 декабря 2022 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 23 марта.
Напомним, в 2021 году медучреждения Свердловской области получили 112 новых автомобилей Lada Granta. Четыре из них были направлены в Нижний Тагил.