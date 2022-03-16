4 новые легковые машины получат медучреждения Нижнего Тагила и ГГО

Так, в разнарядке значатся больницы и поликлиники из Алапаевска, Ирбита, Качканара, Полевского, Пышмы, Кушвы, Ивделя и других муниципалитетов. Согласно документу, в Нижнем Тагиле две машины получит Демидовская больница и одну поликлиника № 3. Еще один автомобиль отправится в Горноуральскую районную поликлинику.