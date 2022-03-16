На плохое состояние дороги в селе Николо-Павловское пожаловался в ГИБДД общественник

На плохое состояние дороги на улице Октябрьская в селе Николо-Павловское под Нижним Тагилом пожаловался общественник. Он заявил, что дорожное полотно имеет глубокую колею, выбоины, трещины и ямы.

Впервые дефекты, по словам общественника, были выявлены в августе 2020 года. Замечания, по словам активиста, были направлены в Управление автомобильных дорог Свердловской области. Однако они не были устранены. После этого 27 октября 2020 года было отправлено в ГИБДД еще одно требование о выдаче предписания собственнику дороги и установлении контроля над устранением дефектов. Несмотря на выдачу предписания, по словам общественника, ничего не изменилось. Выдано предписание в отношении ГКУ СО «Управление автомобильных дорог», получен ответ, что выполнить данное предписание не представляется возможным, с связи с неблагоприятными погодными условиями. С целью обеспечения безопасности дорожного движения на вышеуказанном участке дороги установлены временные дорожные знаки, сказано в ответе ГИБДД. В результате он потребовал привлечь начальника «Уралуправтодора» Вячеслава Данилова к ответственности, а также провести проверку и дать оценку работе инспектора дорнадзора ГИБДД, который должен был проконтролировать устранение дефектов. По словам общественника, в 2021 году из-за плохого состояния дороги на ней перевернулась фура. Однако все дефекты до сих пор не устранены. В самом «Уралуправтодоре» заявили, что в 2022 году запланирован первый этап реконструкции автомобильной дороги Южный подъезд к г. Нижний Тагил от км 120+085 автомобильной дороги г. Екатеринбург — г. Нижний Тагил — г. Серов на участке км 0+000 — км 10+700 в Свердловской области. Туда же входят работы на транспортной развязке и участке дороги до села Николо-Павловское.

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