Встанет ли стройка из-за санкций? В Нижнем Тагиле увеличат бюджет на мост через пруд

Встанет ли стройка из-за санкций? В Нижнем Тагиле увеличат бюджет на мост через пруд
Встанет ли стройка из-за санкций? В Нижнем Тагиле увеличат бюджет на мост через пруд
Сегодня, 19:34ТранспортФото: TagilCity.ru

Работы на мосту через Тагильский пруд завершены на 80%

Строительство моста через Тагильский пруд оказалось под угрозой из-за проблем с поставкой и подорожанием материалов. Чиновники и генподрядчик проконтролировали ход работ и обсудили сложившуюся обстановку. Смогли ли они найти решение — в материале TagilCity.ru.

Встреча мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева и гендиректора ООО «Альмакор Групп» Алексея Афонского состоялась 16 марта на строительном объекте — мосту через Тагильский пруд. По словам главы города, им удалось решить проблему с незапланированным финансированием из-за удорожания строительных материалов.

Учитывая, что сегодня подорожали все материалы, мы подготовили новые сметы, новые заключения госэкспертизы. Найти средства — это одно, но ждать, когда средства поступят в муниципалитет, нельзя. Мы нашли решение, каким образом это сделать, не нарушая закон. Надо встречаться, обсуждать, а не вести работу только по переписке. Сегодня здесь все, кто так или иначе участвует в принятии решения, сказал Владислав Пинаев.

Фото:TagilCity.ru

В обсуждении вопросов строительства также участвовали замглавы города по горхозяйству и строительству Егор Копысов, директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Борис Моров, директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, руководитель проекта Вячеслав Назаров.

Стройка существенно подорожала из-за санкций, а также событий в мире и России, пояснил генподрядчик Алексей Афонский. Трудности возникли не только с увеличением стоимости, но и с поставкой импортных материалов. Помогают их решить органы власти всех уровней.

Сегодня на федеральном уровне принято решение об упрощении процедур компенсации или замены строительных материалов на отечественные в рамках программы импортозамещения. Целый ряд мер предусмотрен, чтобы компенсировать строителям удорожание материалов, а также увеличение процентных ставок банков. И мы рассчитываем, что все эти меры позволят нам закончить этот проект в нужные сроки, прокомментировал Алексей Афонский.

В настоящий момент строительство путепровода через Тагильский пруд завершено на 80%. Подрядчик возвел мостовое сооружение, монтирует ограждения и занимается прокладкой коммуникаций. На объекте установили четыре транспортные подстанции, в ближайшее время приступят к размещению арок архитектурного освещения.

TagilCity.ru

С апреля на мосту начнутся работы по благоустройству дорог. Ранее были сделаны подходы и уложен нижний слой асфальта со стороны Свердловского шоссе.

Здесь нужно заасфальтировать много дорог, в общей сложности уложить порядка 30 тысяч тонн асфальта, порядка 12 км бордюров основной дороги по правому берегу, 8 км бордюров, тротуаров и велодорожек,пояснил руководитель проекта Вячеслав Назаров.

Напомним, что открытие моста длиною 400 метров запланировано раньше положенного по проекту срока — в августе 2022 года. Финансирование осуществляется из местного и регионального бюджетов. 2 марта Владислав Пинаев обсудил с главой региона Евгением Куйвашевым проблему удорожания стройки, в результате губернатор поручил выделить дополнительные средства.

Учитывая, что мы пообещали тагильчанам запустить мост ко Дню города, мы нашли выход из сложившейся ситуации и в дальнейшем предпримем все меры, чтобы объект был закончен в срок, подчеркнул градоначальник.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
мосттагильский прудНижний ТагилКТГ Мост Тагильский пруд
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы