Встанет ли стройка из-за санкций? В Нижнем Тагиле увеличат бюджет на мост через пруд

Работы на мосту через Тагильский пруд завершены на 80%

Строительство моста через Тагильский пруд оказалось под угрозой из-за проблем с поставкой и подорожанием материалов. Чиновники и генподрядчик проконтролировали ход работ и обсудили сложившуюся обстановку. Смогли ли они найти решение — в материале TagilCity.ru.

Встреча мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева и гендиректора ООО «Альмакор Групп» Алексея Афонского состоялась 16 марта на строительном объекте — мосту через Тагильский пруд. По словам главы города, им удалось решить проблему с незапланированным финансированием из-за удорожания строительных материалов. Учитывая, что сегодня подорожали все материалы, мы подготовили новые сметы, новые заключения госэкспертизы. Найти средства — это одно, но ждать, когда средства поступят в муниципалитет, нельзя. Мы нашли решение, каким образом это сделать, не нарушая закон. Надо встречаться, обсуждать, а не вести работу только по переписке. Сегодня здесь все, кто так или иначе участвует в принятии решения, сказал Владислав Пинаев. Фото: TagilCity.ru В обсуждении вопросов строительства также участвовали замглавы города по горхозяйству и строительству Егор Копысов, директор МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Борис Моров, директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев, руководитель проекта Вячеслав Назаров. Стройка существенно подорожала из-за санкций, а также событий в мире и России, пояснил генподрядчик Алексей Афонский. Трудности возникли не только с увеличением стоимости, но и с поставкой импортных материалов. Помогают их решить органы власти всех уровней. Сегодня на федеральном уровне принято решение об упрощении процедур компенсации или замены строительных материалов на отечественные в рамках программы импортозамещения. Целый ряд мер предусмотрен, чтобы компенсировать строителям удорожание материалов, а также увеличение процентных ставок банков. И мы рассчитываем, что все эти меры позволят нам закончить этот проект в нужные сроки, прокомментировал Алексей Афонский. В настоящий момент строительство путепровода через Тагильский пруд завершено на 80%. Подрядчик возвел мостовое сооружение, монтирует ограждения и занимается прокладкой коммуникаций. На объекте установили четыре транспортные подстанции, в ближайшее время приступят к размещению арок архитектурного освещения. TagilCity.ru С апреля на мосту начнутся работы по благоустройству дорог. Ранее были сделаны подходы и уложен нижний слой асфальта со стороны Свердловского шоссе. Здесь нужно заасфальтировать много дорог, в общей сложности уложить порядка 30 тысяч тонн асфальта, порядка 12 км бордюров основной дороги по правому берегу, 8 км бордюров, тротуаров и велодорожек,пояснил руководитель проекта Вячеслав Назаров. Напомним, что открытие моста длиною 400 метров запланировано раньше положенного по проекту срока — в августе 2022 года. Финансирование осуществляется из местного и регионального бюджетов. 2 марта Владислав Пинаев обсудил с главой региона Евгением Куйвашевым проблему удорожания стройки, в результате губернатор поручил выделить дополнительные средства. Учитывая, что мы пообещали тагильчанам запустить мост ко Дню города, мы нашли выход из сложившейся ситуации и в дальнейшем предпримем все меры, чтобы объект был закончен в срок, подчеркнул градоначальник.

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