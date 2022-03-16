Жители Кушвы 2 месяца бунтуют из-за отсутствия главного автобусного маршрута

В третий раз никто не заявился на тендер по обслуживанию автобусного маршрута № 1 на 2022 год в Кушве. Местные жители бунтуют в соцсетях, таксисты взвинтили цены в несколько раз, а администрация не может привлечь какого-нибудь подрядчика.

В третий раз администрация Кушвы не может найти перевозчика на обслуживание маршрута, так как никто не подает заявки. На этот раз цена контракта составила почти 1,5 миллиона рублей, он был рассчитан на сроки с 21 марта по декабрь 2022 года. Автобус № 1 курсирует от остановки Коммунальное хозяйство (Мемориал) до остановки станция Гороблагодатская в прямом и обратном направлениях. Протяженность рейса составляет 20,68 км. Согласно проекту контракта, автобусы должны ездить ежедневно с 5.20 до 22.20, в будни было предусмотрено 12 рейсов, в выходные дни — девять. Фото: проектная документация Автобус перестал ходить с 1 февраля 2022 года. Местные жители говорят, что этот маршрут — главный автобусный маршрут города, он связывает несколько районов. Чтобы добраться до работы и обратно людям приходится заказывать такси. Водители такси, понимая, что у пассажирам все равно придется пользоваться их услугами, подняли цены в два раза: со 130 до 250 рублей. Весь город у нас передвигался по этому маршруту, которого в настоящее время нет и, похоже, его даже не собираются запускать, сетует местная жительница в соцсетях. Она отметила, что зимой люди ходили пешком через пруд, а это опасно. Некоторые увольняются с работы, так как не имеют возможности до туда добираться на общественном транспорте. В этой ситуации горожане активно призывают помогать друг другу и предлагают автомобилистам, которые передвигаются на собственном транспорте, подвозить знакомых. Жители, кто на машинах, подвозите соседей. Кто как может — бесплатно, по стоимости общественного транспорта. Пока решаются вопросы по транспорту — оставайтесь людьми. И таксисты тогда может тоже поубавят пыл. Человек человеку друг. И руку помощи в трудной ситуации не грех протянуть, комментирует ситуацию житель Кушвы в местном паблике. Некоторые жители предлагают решить вопрос перевозки пассажиров за счет автомобилей работников администрации города. Так надо у мэра и администрации забрать личный и служебный транспорт. Пусть как все жители района ГБД добираются на работу, как смогут. Пусть хоть маленько побудут в нашей шкуре, негодуют кушвинцы. В администрации города знают о проблеме и говорят, что пытаются ее решить. Там считают, что этот маршрут изначально был убыточным для перевозчиков. Данный маршрут не пользуется популярностью у подрядчиков в связи с необходимостью задействовать несколько автобусов и трех-четырех водителей. У местных перевозчиков нет такого количества транспорта, чтобы организовать перевозки, рассказал первый заместитель главы администрации Кушвинского ГО Антон Чепрасов. Напомним, к решению проблемы с отсутствием маршрута № 1 подключился Минтранс Свердловской области. Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что на данный момент рассматриваются различные варианты выхода из сложившейся ситуации. Отсутствие автобусов в Кушве прокомментировал Евгений Куйвашев

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