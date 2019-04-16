Дополнительные электрички вводятся в Свердловской области с 20 апреля
Сегодня, 19:28ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области с 20 апреля будут ездить дополнительно 17 электричек, сообщает пресс-служба СвЖД.
Меры по увеличению количества электричек предпринимаются из-за большего числа пассажиров в дачный период.
С 20 апреля будет увеличено количество электричек на следующих направлениях: Екатеринбург – Пассажирский – Ревда, Екатеринбург – Пассажирский – Мурзинка, Екатеринбург – Пассажирский – Колчедан, Екатеринбург –Пассажирский – Храмцовская, Серов – Бокситы и Нижний Тагил – Кушва.
Дополнительные электрички будут ездить вплоть до 29 сентября.
Кроме того, на время летнего периода будет увеличено количество вагонов у поездов из Екатеринбурга до Шали, Каменска-Уральского, Богдановича, Дружинино и Нижнего Тагила. Также появятся дополнительные остановки.
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