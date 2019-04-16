Дополнительные электрички вводятся в Свердловской области с 20 апреля

С 20 апреля будет увеличено количество электричек на следующих направлениях: Екатеринбург – Пассажирский – Ревда, Екатеринбург – Пассажирский – Мурзинка, Екатеринбург – Пассажирский – Колчедан, Екатеринбург –Пассажирский – Храмцовская, Серов – Бокситы и Нижний Тагил – Кушва.

Кроме того, на время летнего периода будет увеличено количество вагонов у поездов из Екатеринбурга до Шали, Каменска-Уральского, Богдановича, Дружинино и Нижнего Тагила. Также появятся дополнительные остановки.