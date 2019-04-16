Техника МУП «Тагилдорстрой» готова к сезону уборки и ремонтов

Директор МУПа Игорь Васильев продемонстрировал главе города самосвалы, пылесосы, поливомоечные машины, фрезу, катки и асфальтоукладчик. Всего в автопарке имеется 87 единиц техники, большая часть которой задействована в летнем содержании улиц, а также в ремонте дорог и тротуаров.

В этом году снег сошел быстро, поэтому и пылесосами начали работать уже в начале апреля, и на ремонты вышли достаточно рано, практически уже вся техника успела поработать в этом году. Для содержания улично-дорожной сети в порядке и проведения ремонтов имеющегося парка хватает,заверил Игорь Васильев.

Автопарк регулярно обновляется. Годом ранее был куплен новый пылесос на базе «Камаза». Сейчас также рассматривается возможность ещё одного пылесоса для тротуаров и асфальтового катка. Обновление оборудования является также подготовкой к реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».