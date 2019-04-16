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Техника МУП «Тагилдорстрой» готова к сезону уборки и ремонтов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Техника МУП «Тагилдорстрой» готова к сезону уборки и ремонтов

Сегодня, 16:48ТранспортФото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила
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