В Екатеринбурге появится реестр недобросовестных таксистов

По мнению создателей, благодаря проекту будет собрана единая база данных, куда будут заноситься недобросовестные водители. Речь идёт о тех, кто нарушает ПДД, создает угрозу безопасности здоровья и жизни пассажиров, а также имеет неудовлетворительные для работы с людьми личные качества.

Система будет способна анализировать и оценивать репутацию, надёжность водителя, а также предоставлять информацию о неснятой судимости или непогашенной задолженности по штрафам. В свою очередь, закон о персональных данных нарушен не будет, уверены авторы проекта.