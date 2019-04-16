В Екатеринбурге появится реестр недобросовестных таксистов
Сегодня, 09:36ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала работают над введением базы данных о водителях такси между компаниями-перевозчиками и агрегаторами, передает ЕАН.
Сюжеты: Екатеринбург
По мнению создателей, благодаря проекту будет собрана единая база данных, куда будут заноситься недобросовестные водители. Речь идёт о тех, кто нарушает ПДД, создает угрозу безопасности здоровья и жизни пассажиров, а также имеет неудовлетворительные для работы с людьми личные качества.
Система будет способна анализировать и оценивать репутацию, надёжность водителя, а также предоставлять информацию о неснятой судимости или непогашенной задолженности по штрафам. В свою очередь, закон о персональных данных нарушен не будет, уверены авторы проекта.
Деньги для программного обеспечения выделят некоторые агрегаторы и таксомоторные компании, работающие в столице Урала.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей