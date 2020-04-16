В екатеринбургском общественном транспорте после дезинфекции нашли кишечную палочку
Сегодня, 12:40ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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В общественном транспорте Екатеринбурга после дезинфекции найдена кишечная палочка, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус
Бактерия обнаружена в единичных смывах с поверхностей вагонов метро, трамваев и автобусов. В связи с этим городской администрации даны рекомендации по улучшению дезинфекции в общественном транспорте в период пандемии коронавируса.
Кроме того, специалисты намерены проконтролировать процесс приготовления дезраствора для обработки транспорта.
Напомним, в Нижнем Тагиле тоже проводится обработка общественного транспорта. Например, в тагильских трамваях влажная уборка проводится дважды в день.
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