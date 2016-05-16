Автолюбители Нижнего Тагила после автопробега до Серебрянки подготовили письмо в Прокуратуру Свердловской области (ФОТО)

Напомним, в 2015 году проблема с транспортным сообщением до данного населенного пункта попала не только в региональную, но и в федеральную повестку. Плохое состояние дороги влияло как на скорость прохождения данного участка автомобилями служб экстренного реагирования, так и возможность доставки продуктов и медикаментов.

Для привлечения максимального внимания к проблеме активисты пригласили на мероприятие министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко или его представителей. Однако никто из официальных лиц мероприятие не посетил, сообщают общественники в своей группе.

По словам Никиты Чапурина, председателя ОД «Тагил без ям», погода позволила проехать участок без происшествий. Дорога заняла около 2 часов.

По дороге встретили местных жителей на Ниве, у нее вылетел подшипник сообщил TagilCity.u Никита Чапурин.

16 мая общественники подготовили обращение к прокурору Свердловской области Сергею Охлопкову и собрали под ним несколько десятков подписей. В частности, активисты просят проверку расходования средств:

Прошу провести прокурорскую проверку по факту неэффективного расходования бюджетных средств на ремонт и содержание автодороги г. Нижний Тагил – с. Верхняя Ослянка. Руководителей министерства транспорта и связи Свердловской области (Сидоренко А.М.) и ГКУ «Управление автомобильных дорог» привлечь к ответственности за неэффективное расходование бюджетных средств и заключение государственного контракта на содержание автомобильных дорог с нарушением требований СНиП 2.05.02-85*.

Также прошу обязать Правительство Свердловской области обеспечить отведение грунтовых и поверхностных вод с автодороги г. Нижний Тагил – с. Верхняя Ослянка в срок до 31.09.2017 и обеспечить ремонт в соответствии со строительными нормами в срок до 31.11.2019 года пишет в своем заявлении прокурору Никита Чапурин.

Фото «Тагил без ям»