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Общественники предложили изменить схему проезда на Свердловском шоссе возле ТЦ «Лента»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественники предложили изменить схему проезда на Свердловском шоссе возле ТЦ «Лента»

16 мая 2016, 13:05ТранспортМарина
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