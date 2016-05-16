Общественники предложили изменить схему проезда на Свердловском шоссе возле ТЦ «Лента»

Никита Чапурин рассказал редакции TagilCity.ru, отчего, по его мнению, возникают ситуации, провоцирующие ДТП:

При движении со стороны поселка Старатель, перед поворотом налево - к торговому центру, машины останавливаются, пропуская встречные автомобили. Зачастую при этом возникает опасная ситуация: едущие сзади машины не успевают затормозить и совершают наезд на остановившийся транспорт. Уже зафиксирован 1 смертельный случай на данном участке дороги.

Руководитель ОД «Тагил без ям» предложил два варианта решения проблемы. Первый – это обустройство многоуровневой развязки. Аналогичная развязка есть в Екатеринбурге, возле ТЦ «Мега».

У торгового центра по улице Металлургов для того, чтобы проехать к нему, нужно было повернуть налево, через встречный поток транспорта. Было зафиксировано огромнейшее количество ДТП в этом месте. После чего была сделана разноуровневая развязка говорит Никита Чапурин.

Руководитель ОД «Тагил без ям» пояснил, что понимает: осуществление этого проекта маловероятно ввиду его дороговизны. Поэтому он предложил второй вариант - сделать уширение проезжей части. На определенном расстоянии до поворота к «Ленте» установить островок безопасности или отбойник. Водители, которые собираются поворачивать налево, будут огибать его и вставать в крайнюю левую полосу. Машины вынуждены будут притормаживать перед отбойником.

Благодаря этому отбойнику или островку безопасности будет отсутствовать скоростная прямая. По Свердловскому шоссе большое количество транспортных средств едет из Екатеринбурга. На протяжении практически всей трассы их скорость составляет порядка 90 км в час. Подъезжая к городу, многие водители незначительно снижают скоростной режим, несмотря на то, что это является нарушением. Издалека видя, что на светофоре горит зеленый свет, автовладельцы не притормаживают, а наоборот – прибавляют газу, не успевая заметить впереди остановившуюся машину.

Никита Чапурин настаивает на установке отбойника, так как зимой разметка на дорожном полотне практически не видна. Он считает, что эти меры существенно снизят количество ДТП.

Тем самым мы обезопасим тех водителей, которые стоят на перекрестке, собираясь повернуть налево и пропуская встречный транспорт. На дороге, само собой, будут установлены знаки, предупреждающие об изменении условий проезда. Возможно, в связи с этим придется перенастроить режим работы светофора. Детали могут доработать проектанты совместно со специалистами «Управления городским хозяйством» и сотрудниками ГИБДД. Возможно, будет принято другое решение.

Подобный опыт в России есть во многих городах. Там, где невозможно сделать многоуровневую развязку, поступают подобным образом. Особенно много таких развязок на трассе Екатеринбург–Курган. Они сделаны разметкой. Машины, ожидающие поворот налево никому не создают помех. Автомобили, которые ехали прямо, уходят чуть правее, им не приходится объезжать ожидающий поворота налево транспорт.

В конце беседы Никита Чапурин уточнил:

Это весьма недорогой способ решения проблемы. Установка камер не остановит водителей. Тот, кто летел – будет лететь. Пьяный все равно врежется во впереди стоящую машину. Камера зафиксирует уже случившееся ДТП, но не остановит его.

Следует заметить, что после завершения строительства ещё одного торгового центра в этом месте, поток транспорта существенно возрастет.