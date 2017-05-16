Ремонт ведётся в Нижнем Тагиле на ул. Зеленстроевская: с дороги срезан старый асфальт (ФОТО)
16 мая 2017, 13:20ТранспортПавел Щербина
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В настоящее время на ул. Зеленстроевская, связывающей центр Нижнего Тагила с Дзержинским районом, ведётся ремонт дороги.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как можно видеть на кадрах, на текущий момент на дороге срезан слой старого асфальта. На месте работ сосредоточено большое количество рабочих и дорожной техники.
Как сообщают автолюбители, необходимые знаки о проведении дорожных работ – выставлены, требования к организации безопасного движения – соблюдены.
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Напомним, чуть более года назад эта же дорога ремонтировалась картами.
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Фотографии от 16.05.2017 года.
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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