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Ремонт ведётся в Нижнем Тагиле на ул. Зеленстроевская: с дороги срезан старый асфальт (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ремонт ведётся в Нижнем Тагиле на ул. Зеленстроевская: с дороги срезан старый асфальт (ФОТО)

16 мая 2017, 13:20ТранспортПавел Щербина
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