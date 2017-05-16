Ремонт ведётся в Нижнем Тагиле на ул. Зеленстроевская: с дороги срезан старый асфальт (ФОТО)

Как можно видеть на кадрах, на текущий момент на дороге срезан слой старого асфальта. На месте работ сосредоточено большое количество рабочих и дорожной техники.

Как сообщают автолюбители, необходимые знаки о проведении дорожных работ – выставлены, требования к организации безопасного движения – соблюдены.

Напомним, чуть более года назад эта же дорога ремонтировалась картами.

Фотографии от 16.05.2017 года.