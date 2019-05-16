«Уральские авиалинии» снизили стоимость билетов в Магадан до 5 тысяч
Сегодня, 11:38ТранспортФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Стоимость билетов на самолет рейсом Екатеринбург-Магадан составит 5 тысяч рублей, сообщают «Ведомости Урал».
Сюжеты: Екатеринбург
Рейс Екатеринбург-Магадан компания «Уральские авиалинии» запускает 3 июня 2019 года. В честь открытия в период с 15 мая по 30 июня на билеты установлена минимальная стоимость.
Также снижена цена на рейсы Москва-Магадан – от 7 488 рублей в одну сторону. Данный тариф распространяется на пассажиров в возрасте до 23 лет, а также на женщин и мужчин в возрасте старше 55 и 60 лет соответственно, а также на молодые семьи, инвалидов и их сопровождающих.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей