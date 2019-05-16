«Уральские авиалинии» снизили стоимость билетов в Магадан до 5 тысяч

Также снижена цена на рейсы Москва-Магадан – от 7 488 рублей в одну сторону. Данный тариф распространяется на пассажиров в возрасте до 23 лет, а также на женщин и мужчин в возрасте старше 55 и 60 лет соответственно, а также на молодые семьи, инвалидов и их сопровождающих.