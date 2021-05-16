«Карла Маркса стоит»: в центре Нижнего Тагила затруднено движение

Улица Карла Маркса стоит, как и Октябрьской революции, рассказала собеседница редакции.
На Октябрьской революции движение затруднялось и ремонтными работами, сообщает тагильчанка. Жители связывают пробки с перекрытием центральных улиц из-за забега. Также с 12 мая в центре перекрыт путепровод на улице Циолковского.
Напомним, центр города перекрыт из-за легкоатлетического забега. Готовиться к празднованию сотрудники ГИБДД начали заранее. Поэтому с 16 мая с 00.00 часов и до завершения мероприятия запрещена парковка транспорта на проспектах Ленина, Мира, Строителей и улице Пархоменко. Также временно приостановлены маршруты трамваев, ведущих через проспекты Ленина и Мира.