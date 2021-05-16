«Карла Маркса стоит»: в центре Нижнего Тагила затруднено движение

«Карла Маркса стоит»: в центре Нижнего Тагила затруднено движение
«Карла Маркса стоит»: в центре Нижнего Тагила затруднено движение
Сегодня, 13:29ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Пробки образовались в центре Нижнего Тагила. Об этом рассказали читатели TagilCity.ru. Парализовано движение на улицах Октябрьской революции и Карла Маркса.

Улица Карла Маркса стоит, как и Октябрьской революции, рассказала собеседница редакции.

На Октябрьской революции движение затруднялось и ремонтными работами, сообщает тагильчанка. Жители связывают пробки с перекрытием центральных улиц из-за забега. Также с 12 мая в центре перекрыт путепровод на улице Циолковского.

Напомним, центр города перекрыт из-за легкоатлетического забега. Готовиться к празднованию сотрудники ГИБДД начали заранее. Поэтому с 16 мая с 00.00 часов и до завершения мероприятия запрещена парковка транспорта на проспектах Ленина, Мира, Строителей и улице Пархоменко. Также временно приостановлены маршруты трамваев, ведущих через проспекты Ленина и Мира.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
пробкацентрдорожное движениеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы