Сроки переноса открытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле опровергли в мэрии

Сроки переноса открытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле опровергли в мэрии
Сроки переноса открытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле опровергли в мэрии
Вчера, 16:35ТранспортФото: TagilCity.ru
Путепровод на улице Циолковского должен быть открыт 1 июля. Никаких сдвигов графиков не предусмотрено, заявили в администрации Нижнего Тагила.

Ранее Алексей Голященко, директор подрядной организации «Уралстроймонтаж», рассказал редакции TagilCity.ru что по новому графику мост на улице Циолковского будет открыт в конце июля. Компания занимается ремонтом путепровода. Однако в мэрии Нижнего Тагила опровергли эту информацию.

Ни второго, ни третьего варианта графиков производства работ не существует. Есть единственный, подписанный обеими сторонами, в котором есть четко прописанная дата открытия моста, это 1 июля,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.

Фото:Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Там отметили, что УСМ внесен в список недобросовестных поставщиков, а в случае невыполнения графика работ будет инициирован процесс расторжения контракта с подрядной организацией.

По графику, строители в мае и июне должны провести на путепроводе на улице Циолковского несколько видов работ: наружную отделку подпорных стен, устройство дорожной одежды на мосту, бетонирование откосов на конусах путепровода и электромонтажные работы по подсветке балок на фасаде моста, пояснил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.

Он отметил, что к 1 июля все строительно-монтажные работы на мосту должны быть завершены, и открыто постоянное движение по четырем полосам в обоих направлениях. Кроме того, с 16 мая по 1 июля необходимо завершить монтаж трамвайных путей и провести благоустройство и озеленение на объекте.

Напомним, сроки открытия моста на улице Циолковского неоднократно сдвигались. Изначально он должен был быть открыт в сентябре 2021 года, затем была обозначена дата 1 декабря. УСМ получил несколько штрафов за срыв сроков ремонта путепровода.

Сюжеты:
Мост на ЦиолковскогоЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
транспортоткрытиеНижний ТагилКТГ Мост на улице Циолковского#3
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы