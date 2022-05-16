Сроки переноса открытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле опровергли в мэрии

Ранее Алексей Голященко, директор подрядной организации «Уралстроймонтаж», рассказал редакции TagilCity.ru что по новому графику мост на улице Циолковского будет открыт в конце июля. Компания занимается ремонтом путепровода. Однако в мэрии Нижнего Тагила опровергли эту информацию.
Ни второго, ни третьего варианта графиков производства работ не существует. Есть единственный, подписанный обеими сторонами, в котором есть четко прописанная дата открытия моста, это 1 июля,рассказали TagilCity.ru в пресс-службе администрации города.
Там отметили, что УСМ внесен в список недобросовестных поставщиков, а в случае невыполнения графика работ будет инициирован процесс расторжения контракта с подрядной организацией.
По графику, строители в мае и июне должны провести на путепроводе на улице Циолковского несколько видов работ: наружную отделку подпорных стен, устройство дорожной одежды на мосту, бетонирование откосов на конусах путепровода и электромонтажные работы по подсветке балок на фасаде моста, пояснил заместитель главы администрации города по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов.
Он отметил, что к 1 июля все строительно-монтажные работы на мосту должны быть завершены, и открыто постоянное движение по четырем полосам в обоих направлениях. Кроме того, с 16 мая по 1 июля необходимо завершить монтаж трамвайных путей и провести благоустройство и озеленение на объекте.
Напомним, сроки открытия моста на улице Циолковского неоднократно сдвигались. Изначально он должен был быть открыт в сентябре 2021 года, затем была обозначена дата 1 декабря. УСМ получил несколько штрафов за срыв сроков ремонта путепровода.