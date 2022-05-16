Сроки переноса открытия моста на Циолковского в Нижнем Тагиле опровергли в мэрии

Он отметил, что к 1 июля все строительно-монтажные работы на мосту должны быть завершены, и открыто постоянное движение по четырем полосам в обоих направлениях. Кроме того, с 16 мая по 1 июля необходимо завершить монтаж трамвайных путей и провести благоустройство и озеленение на объекте.