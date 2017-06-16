КамАЗ провалился на дороге из Нижнего Тагила в Серебрянку (ФОТО)

На дороге в Серебрянку, на ремонт которой выделено больше 100 миллионов рублей, произошел конфуз. Грузовик КамАЗ застрял в дорожном полотне. Местные жители выложили в соцсети фотографию КамАЗа. После чего пользователи стали осмеивать действия строителей.

Они там КамАЗы закапывают, чтобы дорога крепче была пишет пользователь Александр Яковлев.

Это для того, чтобы враг не прошел! -- пишет Никита Сергеев.

Как сообщает URA.ru, комментарий от Главы Серебрянской территориальной администрации получить не удалось.

Напомним, что дорога в Серебрянку стала известной после того, как ее показали президенту РФ Владимиру Путину. На ремонт дороги было выделено более 100 млн. рублей. По указу президенту, дорога должна была отремонтирована до 1 июня 2017 года, однако сроки уже сорваны. Ранее, Евгений Куйвашев отметил, что ответственные за нарушения сроков чиновники будут наказаны.

ФОТО: URA.ru