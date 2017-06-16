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Общественники написали президенту о низком качестве проектов по ремонту дорог Нижнего Тагила: такие проекты угрожают безопасности тагильчан (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Общественники написали президенту о низком качестве проектов по ремонту дорог Нижнего Тагила: такие проекты угрожают безопасности тагильчан (ФОТО)

16 июня 2017, 14:25ТранспортЕкатерина Малых
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