Закрывают мост на Космонавтов: движение на Красном Камне в Нижнем Тагиле будет частично перекрыто с 19 июня

16 июня, было принято решение о закрытии трамвайного движения на Красном Камне.

Закроют для любого движения мост по улице Космонавтов. Будет закрыт второй участок ремонта на улице Победы: от Карла Либнехта до Пархоменко. Улицу Карла Либнехта сделают двухсторонней сообщили сегодня на оперативном штабе начальника управления городского хозяйства Владимира Юрченко.

Мост на улице Космонавтов будет закрыт также и для пешеходов. Изменения вступят в силу с утра 19 июня.

Маршрут №8 закрывается: вагоны с него будут ходить по временному маршруту №1. Закрывается и маршрут 4А. На Тагилстрой будет ездить только временный маршрут №2 сообщили в общественном движении «Тагильчане за трамвай».

Также изменятся и другие маршруты.

Закрывается маршрут «Приречный мкрн. – проспект Мира – проспект Ленина – улица Островского – Выя – ВМЗ». Вводится маршрут «Новая Кушва – вокзал – проспект Ленина – улица Островского – Выя – ВМЗ» сообщили в ОД «Тагильчане за трамвай».

Соответствующее расписание будет опубликовано позже службой движения трамвайного управления.